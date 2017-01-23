Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке. 3 статьи 1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast 2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast 3. Комбинированные патрубки FV Plast Каждая статья на ...
Написание теории по математике
Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике.
ТЗ.
Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/
Статья должна:
1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку
2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно давать ссылки на похожие темы, которые уже есть на сайте
3) Содержать 2 примера решения, хоть 1 пример с картинкой
4) Быть уникальной с точки зрения ПС, уникально от 80%.
То есть, не быть скопированной с др сайта. Материал можно брать с др сайтов, только его надо рерайтить.
Примеры тем:
- Примеры решения интегралов
- Производная суммы
В ответите сразу пишите свой возраст, образование и цену одной статьи!
Заявки фрилансеров
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