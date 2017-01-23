Написание теории по математике

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  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки130 просмотров

Для небольшого образовательного проекта надо написать цикл статей по математике.

ТЗ.

Писать отдельные статьи по типу – http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/universalnaya-trigonometricheskaya-podstanovka/ или http://ru.solverbook.com/spravochnik/matricy/metod-obratnoj-matricy/

Статья должна:

1) Отвечать на вопрос пользователя, соответствовать заголовку

2) Не надо углубляться в тему, надо только ответить на вопрос пользователя. Можно давать ссылки на похожие темы, которые уже есть на сайте

3) Содержать 2 примера решения, хоть 1 пример с картинкой

4) Быть уникальной с точки зрения ПС, уникально от 80%.

То есть, не быть скопированной с др сайта. Материал можно брать с др сайтов, только его надо рерайтить.

Примеры тем:

- Примеры решения интегралов

- Производная суммы

В ответите сразу пишите свой возраст, образование и цену одной статьи!

8 лет назад
Fliric
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

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