Описание товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок284 просмотра

Перевод c английского и составление уникального описания для товаров с использованием ключевых слов.

тематика: Вкусы жидкостей для электронных сигарет.

Планируется долгосрочное сотрудничество. Сейчас пробный заказ. 

Связь предпочтительно через телеграм.

8 лет назад
regardos
Рига 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Рекомендую
Отличный заказчик. Своевременая оплата!

Заявки фрилансеров

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад