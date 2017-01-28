Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...
Описание товаров
Перевод c английского и составление уникального описания для товаров с использованием ключевых слов.
тематика: Вкусы жидкостей для электронных сигарет.
Планируется долгосрочное сотрудничество. Сейчас пробный заказ.
Связь предпочтительно через телеграм.
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