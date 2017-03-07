Отзывы на различную тематику, нужно большое количество авторов, оплата во время на карту банка РФ или на вебмани Если работать 6 часов в день выходит 500 рублей
Составить обучающий курс для начинающих по вёрстке
Условия
Необходимо подготовить материалы в текстовом формате.
Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным.
Уникальность текста будет проверяться.
Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим детали индивидуально.
Работа только через безопасную сделку Weblancer.
Примерная программа курса
Урок 1. Основные понятия в веб-разработке. Что представляет собой веб-страница; виды сайтов; процесс разработки сайта; что такое гипертекст, теги и атрибуты; подготовка рабочего места; структура HTML-документа; основные теги оформления текста; простой пример HTML странички; пример сложной веб-страницы; горячие клавиши для перемещения по документам.
Урок 2. Основы языка разметки документов HTMLСпецсимволы; комментарии в HTML; гиперссылки; типы изображений для web; загрузка изображений на страницу; списки, формы и их элементы.
Урок 3. Основы языка оформления стилей документа CSSЧто такое CSS; синтаксис CSS; способы объявления CSS; селекторы (id, class, tag); селекторы атрибутов.; основные свойства стилей; вложенность; наследование и группирование свойств; проверка подключения файла стилей.
Урок 4. Псевдоклассы и псевдоэлементы, табличная вёрсткаПриоритеты применения стилей; псевдоклассы и псевдоэлементы; создание таблиц; объединение ячеек; вложенные таблицы; стилевое оформление таблиц.
Урок 5. Формирование блочной модели; блочная вёрсткаОсновные теги для верстки (div и span); отступы элементов (margin и padding); обтекаемые элементы; позиционирование блоков.
Урок 6. Разметка сайта и знакомство с BootstrapСоздание основной разметки сайт; применение overflow и clear в реальной вёрстке; приёмы позиционирования элементов; знакомство и применение Bootstrap.
Урок 7. Стандарты web и вспомогательные инструментыЗагрузка проектов на сервер; проблема «кроссбраузерности»; стандарты HTML/CSS; будущее за стандартами HTML5 и CSS3; грамотная, универсальная вёрстка; знакомство с препроцессорами на примере LESS.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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