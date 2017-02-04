Копирайтинг для лендинга для творческих копирайтеров

Нужно вникнуть в тему жидкостей для электронных сигарет. Формат подачи примерно, как здесь http://urbnvape.ru/

Текст должен быть с в формате бренда. ключевые слова: качество, премиум, мистика, нестандартный подход, вкус, борьба с курением.

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1. О производителе.

Для направления:

Одни из лучших миксологов Израиля (что-то вроде парфюмеров в вейпинге), молодая амбициозная компания с огромным опытом - производитель качественных жидкостей для вейпинга, безопасных для здоровья, с использованием только лучшего сырья (материала) из Европы и США (сертифицированного). Мы решили открыться миру, потому что сами влюбились во вкусы, которые приготовили и парим только их. Гордимся своим продуктом и достойно его оформляем (дизайн и дорогая упаковка). Высокий контроль качества. Рецепт каждого вкуса трепетно и терпеливо создавался в течении месяцев. тщательно. Идеальный баланс десятков ароматов, сведенных в один вкус - в результате непохожий и действительно новый вкус, который невозможно повторить (из-за сложности рецептуры). У компании тесные связи с Россией, по этому было решено первым делом начать с наших Российских ценителей вкусного пара (про ценителей вкусного пара так и можно оставить).

объем - 1000 символов

2. Идеология.

Мы любим пар, любим вейпинг и все, что с ним связано, но этика поведения вейперов - для нас очень важна.

Мы против пропаганды вейпинга среди лиц моложе 18 лет. Мы контролируем и запрещаем продажу лицам до 18 даже если это вредит нашему бизнесу. Дети - это наше будущее и стоит об этом помнить, даже занимаясь бизнесом. Мы против того, чтобы некурящие люди начинали парить из любопытства, вкуса или моды. Мы занимаемся вейпингом лишь ради тех, кому это помогает бросить курить (для тех, кто озобочен своим здоровьем).

объем - 2000 символов

3. О Бренде

Ghost (призрак, приведение). Мы находим сходство облаков пара с чем-то загадочным, мистическим и настолько же любопытным. Мы любим мистику, и сам процесс парения в чем-то похож на выпускание призраков, расстворяющихся в воздухе за шлейфом приятных ароматов наших вкусов.

1000 символов

4. Мы заселим призраками Ваш дом.

Здесь нужно рассказать о наших далеких планах на ближайшее будущее. Мы хотим завоевать мир вейпинга по всему миру, будем объединять людей в разнообразных социальных и интерактивных инструментах (объединения, интерактив с ценителями жидкостей Ghost Aroma). Мы прислушиваемся к каждому и мнение каждого для нас важно.

1000 символов

5. Линейка Ghost - это 5 вкусов. - описание вкуса и история девушки приведения (в разных странах) которой вкус посвящается. Подать ее так, словно эта история не выдумана и мы не знаем, действительно ли это реально, но решили этот вкус посвятить этой девушке.

каждая история 1000 символов

5.1 Марианна - Необычный, сладкий микс из разнообразных орехов, сливочного крема и арахисового масла.

5.2 Вероника - Вкус утреннего пирога с корочкой, со сливочным кремом и банановой начинкой

5.3 Линда - Яркий вкус летних кусочков вруктов на дыне со льдом (имею в виду в дыне кусовки фруктов со льдом)

5.4 Нина - Коктейль из тропических фруктов с конфетной сладостью и выраженным вкусом свежего киви

5.5 Александра - Тобачный микс с белым шоколадом

6. Премиальная линейка Ghost Busters (это намек на одноименный фильм "охотники за приведениями", но в лоб об этом говорить не нужно. Все вкусы по именам охотников из фильма.

6.0 Описание линейки. Премиальная - значит из топовых материалов, лучшие вкусы из нашего меню и шикарная и нестандартная упаковка из самых дорогих и качественных материалов. Не нужно конечно так напыщенно)) но для направления так.

500 символов

Как и в прошлом пункте, описание вкуса и история каждого имени (можно взять характеры из фильма охотники за приведениями, просто рассказать о характере, но умолчать, что это имеет отношение к фильму.

6.1 Рэй - Мандариновый фреш с апельсиновой коркой и кусочком клубники

6.2 Питер - Мужской коктейль из рома, виски и коньяка с карамельным сиропом

6.3 Винстон - Брутальный табачный микс прислащенный стручком ванили

6.4 Игон - Клубничный фреш с кусочками дыни в сахарной глазури

6.5 Slimer (лизун) - В формате "от Шефа". Уникальность этой жидкости в том, что она не имеет постоянного вкуса. Как блюдо от шефа, в хорошем ресторане, для тех, кто любит пробовать новое, но быть уверенным, что ресторан (в данном случае мы) не разочарует. Каждая партия - новый вкус Slimer, который не будет больше повторяться.

Собственно все. Объем текста должен быть в два раза больше, чем тут написал.

Легенды об образах по 1000 символов +- 200 символов