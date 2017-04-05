Написать/зарерайтить 40 статей для сайта

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок299 просмотров

Необходимо написать/зарерайтить тексты для страниц сайта.

Тематика — нишевая парфюмерия.

1 страница — 1 бренд парфюмерии, его история, особенности парфюмерной линейки, как создавался, об основателе итд.

Список всех брендов, для которых нужно написать текст, находится в гугл-доке. Всего 40 статей. Сам пример статьи по стилистике и объему также в нем!

https://docs.google.com/document/d/1siz8TK9YMBgjSvO0KVVYibutYEAQjpIskGGBDlZIA0o/edit?usp=sharing

Структура

Такая же как в примере. Обязательно разбивать на абзацы.

Количество символов (без пробелов)

Если по абзацам:

218 — 1 абзац

394 — 2 абзац

287 — 3 абзац

107 — цитата

268 — 4 абзац

349 — 5 абзац

Всего 1600-1700 (строго!) символов без пробелов.

Ваш порядок действий:

1. Найти информацию по бренду в интернете.

2. Скомпилировать ее в единый логичный текст.

3. Переписать тексты до уникальности 90-100%.

Что не нужно делать:

1. Лить воду (как известно, издревле, совершенно точно, ни для кого не секрет итд)

2. Сдавать неуникальный текст.

3. Сдавать текст с грамматическими, стилистическими и пунктуационными ошибками.

Для очистки текста от словесного мусора пользуемся Главредом.

Сдать нужно все в едином гугл-доке до 27.01 18:00

Пишите только если вы готовы сдать все тексты точно в срок. Нарушать дедлайн нельзя. Если вы не уверены, что справитесь, прошу не тратьте ни мое, ни свое время.

8 лет назад
ka_triniti
Екатерина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
8 лет назад
$50
1 день
Ответственный исполнитель! Анна очень помогла с проектом, в котором сгорели все мыслимые и немыслимые дедлайны. Сдала все вовремя, хоть и работа была очень объемной. Качество текстов на высшем уровне, ровно как и умение разобраться в теме. Анна всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Рекомендую всем.
Работать с Екатериной было приятно с самого начала. Коммуникация на высшем уровне, чётко поставленное ТЗ. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ga_leroy
Анна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
38 отзывов(-1)
8 лет назад

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