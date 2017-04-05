Написать/зарерайтить 40 статей для сайта

Необходимо написать/зарерайтить тексты для страниц сайта.

Тематика — нишевая парфюмерия.

1 страница — 1 бренд парфюмерии, его история, особенности парфюмерной линейки, как создавался, об основателе итд.

Список всех брендов, для которых нужно написать текст, находится в гугл-доке. Всего 40 статей. Сам пример статьи по стилистике и объему также в нем!

https://docs.google.com/document/d/1siz8TK9YMBgjSvO0KVVYibutYEAQjpIskGGBDlZIA0o/edit?usp=sharing

Структура

Такая же как в примере. Обязательно разбивать на абзацы.

Количество символов (без пробелов)

Если по абзацам:

218 — 1 абзац

394 — 2 абзац

287 — 3 абзац

107 — цитата

268 — 4 абзац

349 — 5 абзац

Всего 1600-1700 (строго!) символов без пробелов.

Ваш порядок действий:

1. Найти информацию по бренду в интернете.

2. Скомпилировать ее в единый логичный текст.

3. Переписать тексты до уникальности 90-100%.

Что не нужно делать:

1. Лить воду (как известно, издревле, совершенно точно, ни для кого не секрет итд)

2. Сдавать неуникальный текст.

3. Сдавать текст с грамматическими, стилистическими и пунктуационными ошибками.

Для очистки текста от словесного мусора пользуемся Главредом.

Сдать нужно все в едином гугл-доке до 27.01 18:00

Пишите только если вы готовы сдать все тексты точно в срок. Нарушать дедлайн нельзя. Если вы не уверены, что справитесь, прошу не тратьте ни мое, ни свое время.