ka_triniti

Уважаемые исполнители! Занятие простое и выполняется [b]строго в соответствии с ТЗ ниже[/b]. Вписывать ключи не требуется, без SEO. Рассмотрю новичков, напишу хорошие отзывы. Дедлайн — сегодня до 18.30 мск. Что нужно сделать? 1. Взять текст и информацию ...
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$55
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- $5Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Необходимо написать/зарерайтить тексты для страниц сайта. Тематика — нишевая парфюмерия. 1 страница — 1 бренд парфюмерии, его история, особенности парфюмерной линейки, как создавался, об основателе итд. Список всех брендов, для которых нужно написать текст, находится в гугл-доке. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Написать 25 статей каждая объемом 1700 символов без пробелов [b][i]строго в соответствии с ТЗ. [/i][/b]Задание будет назначено одному исполнителю. Будьте готовы предоставить образцы своих работ.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести на английский язык выписку из истории болезни общим объемом в лист А4. Специфика - нейрохирургия. Отдается предпочтение кандидатам, которые уже имели опыт подобных проектов, именно профильного медицинского перевода. Ваши предложения по цене и ...Переводы22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
7 лет назад
Работать с Екатериной было приятно с самого начала. Коммуникация на высшем уровне, чётко поставленное ТЗ. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ответственный исполнитель! Анна очень помогла с проектом, в котором сгорели все мыслимые и немыслимые дедлайны. Сдала все вовремя, хоть и работа была очень объемной. Качество текстов на высшем уровне, ровно как и умение разобраться в теме. Анна всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Рекомендую всем.
$5
10 баллов
7 лет назад
Приятно было работать с таким заказчиком. Четкое со всеми описаниями ТЗ позволило приступить к работе незамедлительно!
Ответный отзыв
Ответственный исполнитель, хоть и новичок. Быстро разобралась в сложной теме и сдала работу в срок. Рекомендую всем.