ka_triniti

Екатерина Чеботарева ka_triniti

 
31 годРоссия/Казань
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать копирайтинг/рерайт по шаблону

    $5

    Уважаемые исполнители! Занятие простое и выполняется [b]строго в соответствии с ТЗ ниже[/b]. Вписывать ключи не требуется, без SEO. Рассмотрю новичков, напишу хорошие отзывы. Дедлайн — сегодня до 18.30 мск.  Что нужно сделать?  1. Взять текст и информацию ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать/зарерайтить 40 статей для сайта

    $45

    Необходимо написать/зарерайтить тексты для страниц сайта. Тематика — нишевая парфюмерия. 1 страница — 1 бренд парфюмерии, его история, особенности парфюмерной линейки, как создавался, об основателе итд. Список всех брендов, для которых нужно написать текст, находится в гугл-доке. ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать мини-статьи (25 шт) для интернет-магазина итальянской мебели

    $25

    Написать 25 статей каждая объемом 1700 символов без пробелов [b][i]строго в соответствии с ТЗ. [/i][/b]Задание будет назначено одному исполнителю. Будьте готовы предоставить образцы своих работ.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод на медицинскую тематику (выписка) рус-англ

    Необходимо перевести на английский язык выписку из истории болезни общим объемом в лист А4. Специфика - нейрохирургия. Отдается предпочтение кандидатам, которые уже имели опыт подобных проектов, именно профильного медицинского перевода. Ваши предложения по цене и ...

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
$50
10 баллов
7 лет назад
Написать/зарерайтить 40 статей для сайта
Работать с Екатериной было приятно с самого начала. Коммуникация на высшем уровне, чётко поставленное ТЗ. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответственный исполнитель! Анна очень помогла с проектом, в котором сгорели все мыслимые и немыслимые дедлайны. Сдала все вовремя, хоть и работа была очень объемной. Качество текстов на высшем уровне, ровно как и умение разобраться в теме. Анна всегда была на связи и отвечала на все вопросы. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
liana22
Лиана 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сделать копирайтинг/рерайт по шаблону
Приятно было работать с таким заказчиком. Четкое со всеми описаниями ТЗ позволило приступить к работе незамедлительно!
Ответственный исполнитель, хоть и новичок. Быстро разобралась в сложной теме и сдала работу в срок. Рекомендую всем.
Ответный отзыв