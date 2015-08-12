Transformator

Токарев Transformator

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить ошибки на сайте

    $40

    В данный момент требуется исправить ошибки на сайте. Если все получится, нужно будет еще написать новые модули. Отличное знание php и опыт backend и frontend - разработок. ТЗ для ознакомления выдам в ЛС.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ручной постинг на форумы тематики охота и рыбалка, активный отдых

    Постинг готовых текстов на сайтах по тематике охота и рыбалка, активный туризм. Автоматическое размещение не интересует. Только вручную. База сайтов ваша. Оплата после полного отчета. 30 рублей за успешно оставленную ссылку, если она не будет удалена ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Smarty

    Нужно настроить на webasyst shop-script вывод категорий и подкатегорий с функциями выбора в левое меню. Подробности - исполнителю.

    Webasyst
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на webasyst shop-script

    $20

    1. Скопировать готовый код и добавить опцию с 1 категории в 2 других. 2. Сверстать форму оформления заявки 3. Сделать верхнее выпадающее меню 4. Добавить вывод категорий. 5. Мелкая доработка

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать лэндинг 6 страниц

    $45

    Необходимо из готовых .psd файлов сверстать лэндинг. На страницу каталога продукции интегрировать скрипт простого каталога товаров с ценой (без корзины просто с кнопкой "Заказать"), с функцией поиска и сортировки.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформить группу ВК

    $15

    Группа уже существует. Необходимо ее оформить. Сделать аватарку, баннер и меню в стилистике сайта компании. Подробности исполнителю. От вас примеры работ.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить объявления на досках

    Нужно разместить объявления на досках. Список досок имеется, товары брать с сайта. 3 фото + описание. Оплата на Яндекс-Деньги или Вебмани. Без предоплаты. Пока 100 объявлений на 1 доске, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать статью

    Нужно написать статью на русском о том, что современная молодежь отказывается от реального общения в пользу небезопасному виртуальному, растет киберпреступность, город строит спортивные сооружения, дворовые площадки... но они пусты и т.д. Без воды, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Исправить ошибки на сайте
PHP
Алекс хороший заказчик, четкое ТЗ, постоянно на связи. Сотрудничеством доволен.
Денис быстро разобрался в коде и выполнил правки. На связи постоянно, в консультации не отказывал. Доволен сотрудничеством, рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Punchi
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$24
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Написание статей
Благодарю за работу! Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Отлично выполнил поставленную задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
ka_triniti
Екатерина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Написать прошение в госучреждение
Четкая постановка задачи и разъяснения по заданию намного облегчили мой труд. Своевременная оплата. Сотрудничеством довольна. Рекомендую всем.
Екатерина отлично справилась с заданием, несмотря на его сложность. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
ars7_ru
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработка интернет-магазина на webasyst shop-script
Webasyst
Хороший и понятный ТЗ, при необходимости уточнения, всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую!
Ответный отзыв
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написать статью
Точная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Превосходное качество материала! Очень доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв