Transformator

В данный момент требуется исправить ошибки на сайте. Если все получится, нужно будет еще написать новые модули. Отличное знание php и опыт backend и frontend - разработок. ТЗ для ознакомления выдам в ЛС.
- $40Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Постинг готовых текстов на сайтах по тематике охота и рыбалка, активный туризм. Автоматическое размещение не интересует. Только вручную. База сайтов ваша. Оплата после полного отчета. 30 рублей за успешно оставленную ссылку, если она не будет удалена ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Требуется написание SEO-статей по 1000 символов с целью размещения их в каталогах. Плотность ключевых слов 5%.Завершен10 лет назад
Нужно настроить на webasyst shop-script вывод категорий и подкатегорий с функциями выбора в левое меню. Подробности - исполнителю.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
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1. Скопировать готовый код и добавить опцию с 1 категории в 2 других. 2. Сверстать форму оформления заявки 3. Сделать верхнее выпадающее меню 4. Добавить вывод категорий. 5. Мелкая доработкаHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $4
Нужно сегодня написать письмо на 2 страницы с просьбой поддержки проекта (14-м шрифтом с полуторным интервалом). Подробности - исполнителю.Завершен10 лет назад
- $45
Необходимо из готовых .psd файлов сверстать лэндинг. На страницу каталога продукции интегрировать скрипт простого каталога товаров с ценой (без корзины просто с кнопкой "Заказать"), с функцией поиска и сортировки.HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Группа уже существует. Необходимо ее оформить. Сделать аватарку, баннер и меню в стилистике сайта компании. Подробности исполнителю. От вас примеры работ.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Для магазина военной одежды и экипировки требуется написание отзывов о товарах. Размер 400-500 символов б/п.Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разместить объявления на досках. Список досок имеется, товары брать с сайта. 3 фото + описание. Оплата на Яндекс-Деньги или Вебмани. Без предоплаты. Пока 100 объявлений на 1 доске, ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать статью на русском о том, что современная молодежь отказывается от реального общения в пользу небезопасному виртуальному, растет киберпреступность, город строит спортивные сооружения, дворовые площадки... но они пусты и т.д. Без воды, ...Завершен10 лет назад