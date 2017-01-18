Написать тексты пользовательского соглашения

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Здравствуйте!

Есть проект, по которому нужно написать текст для Пользовательского соглашения. 

Пример пользовательского соглашения есть: 

youdo.com/terms 

Тексты сделать уникальными, не считая конечно технических деталей. 

Вам будут выдан доступ к проекту, и краткое описание для чего сделан этот проект. 

Пункты пользовательского соглашения 

1. О чем проект  

2. Термины используемые в соглашении 

3. Общие положения 

4. Регистрация пользователя 

5. Верификация Пользователя 

6. Правила общения Пользователей и Посетителей

7. Ответственность Пользователей и Посетителей 

8. Права и обязанности Пользователя и Посетителя 

9. Сервис личных сообщений 

10. Услуги компании 

11. Оплата 

12. Особые условия 

13. Вступление в силу и порядок изменения настоящего Соглашения 

14. Применимое законодательство 

15. Защита персональных данных 

Писать нужно емко и четко, понятно и грамотно никакой воды. 

Уникальность проверяем тут content-watch.ru/text/

8 лет назад
oneunicorn
Екатерина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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