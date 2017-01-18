По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить ...
Написать тексты пользовательского соглашения
Здравствуйте!
Есть проект, по которому нужно написать текст для Пользовательского соглашения.
Пример пользовательского соглашения есть:
Тексты сделать уникальными, не считая конечно технических деталей.
Вам будут выдан доступ к проекту, и краткое описание для чего сделан этот проект.
Пункты пользовательского соглашения
1. О чем проект
2. Термины используемые в соглашении
3. Общие положения
4. Регистрация пользователя
5. Верификация Пользователя
6. Правила общения Пользователей и Посетителей
7. Ответственность Пользователей и Посетителей
8. Права и обязанности Пользователя и Посетителя
9. Сервис личных сообщений
10. Услуги компании
11. Оплата
12. Особые условия
13. Вступление в силу и порядок изменения настоящего Соглашения
14. Применимое законодательство
15. Защита персональных данных
Писать нужно емко и четко, понятно и грамотно никакой воды.
Уникальность проверяем тут content-watch.ru/text/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайт нужны тексты, господа писатели только с опытом работы в медицинской сфере бюджет 10 000 рублей. 20 seo статей. Сроки: 5 рабочих дней. ЦИТО!Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно составить ТЗ по структуре: 1) Структура: - 100 операторов 2) Сценарий: - Автоматический прозвон клиентов по базе - Когда клиент отвечает перенаправляется ответ ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Категория: магия, гороскопы, гадания, приметы... Название и описание: Поиск автора для написания статей. Объем работ: 500 статей, от 4000 знаков. Цена: 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Заявки рассматриваются ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать отзывы для всех товаров на сайте la-parfume.ruКопирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно написание блог постов от имени компании в блог компании на тему садовая техника, строительная техника. У кого есть опыт ведения блогов (этой или схожей тематики), напишите стоимость за 1к знаков и ваш скайп ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 6 продающих текстов на тему измерительных приборов для интернет магазина и заполнить на сайте. Если понравится работа ждут еще задания по текстам для оставшихся страниц.Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Напишем 160 текстов-описаний заданных товаров. Нужно будет раскрыть все характеристики, свойства, применение. Без воды и рекламы. Не путать с карточкой товара для интернет магазина. Нужны полноценные обзоры для наполнения сайта. Цена 50/1000Копирайтинг33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно наполнить сайт обзорами. Важно уметь писать по существу, полезную и важные инфу для людей, для это нужно разбираться в тематике. Цена 40-50руб./1000збп.Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- объем 10к+ бп, дописать текущий текст этим объемом; - уникальность 100% по copyscape, текст.ру; - ключевики: casino online/online casino, no deposit bonus, bet, best casino, casino london, casino uk, top ten online casinos, online ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад