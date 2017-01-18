Написать тексты пользовательского соглашения

Здравствуйте!

Есть проект, по которому нужно написать текст для Пользовательского соглашения.

Пример пользовательского соглашения есть:

youdo.com/terms

Тексты сделать уникальными, не считая конечно технических деталей.

Вам будут выдан доступ к проекту, и краткое описание для чего сделан этот проект.

Пункты пользовательского соглашения

1. О чем проект

2. Термины используемые в соглашении

3. Общие положения

4. Регистрация пользователя

5. Верификация Пользователя

6. Правила общения Пользователей и Посетителей

7. Ответственность Пользователей и Посетителей

8. Права и обязанности Пользователя и Посетителя

9. Сервис личных сообщений

10. Услуги компании

11. Оплата

12. Особые условия

13. Вступление в силу и порядок изменения настоящего Соглашения

14. Применимое законодательство

15. Защита персональных данных

Писать нужно емко и четко, понятно и грамотно никакой воды.

Уникальность проверяем тут content-watch.ru/text/