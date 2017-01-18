Составление ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужно составить ТЗ по структуре: 

1) Структура:  

- 100 операторов  

2) Сценарий:  

- Автоматический прозвон клиентов по базе  

- Когда клиент отвечает перенаправляется ответ к свободного оператора  

- Оператору отображается на экран информация о клиенте  

- Оператор подтверждает данные и собирает дополнительные в CRM  

- CRM делает расчеты по формуле  

- Оператор сообщает условия клиенту  

- Клиент подтверждает  

- Оператор отправляет заявку котировщику через CRM  

- Котировщик готовит шаблон договора  

- Котировщик отправляет договор курьеру  

- Курьер доставляет клиенту договор  

- Клиент оплачивает договор  

3) Отделы:  

- HR  

- Обучение  

- Продажи  

- Аналитика  

- Логистика

8 лет назад
risg
34 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров