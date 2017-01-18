Нужно сделать отзывы на сайте для товаров

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Закрыт15 заявок195 просмотров

Нужно написать отзывы для всех товаров на сайте la-parfume.ru

8 лет назад
Noobasso
Цой 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vic789
Виктор 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$600
1 день

Заявки фрилансеров

vic789
Виктор 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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