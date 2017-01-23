Написать статью

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Завершен5 заявок146 просмотров

Тема: Доставка пиццы в Днепре

Объем: 2к+ бп

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8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$3
1 день
Похоже, Анна, эксперт по любым вопросам, очень радует сотрудничество!
Андрей демонстрирует лучшие качества, которые могут быть у заказчика.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
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10 лет в сервисе
Была
месяц назад
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