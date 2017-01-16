Написать 20 объявлений для авито

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок274 просмотра

Необходимо составить для 6 товаров 20 продающих объявления. Т.е. для каждого из товаров по 3 объявления и для 2 товаров по 4 объявления. 

Объявления должны быть читаемы и уникальность каждого из них должна быть минимум 65%. 

 

Если понравится, как вы пишите и работаете, то готов заказывать очень много объявлений и повышу цену за работу. Так что рассматривайте это задание как тестовое.

 

Примеры и товары находиться по ссылке:

 https://cloud.mail.ru/public/DdiU/2UV6up71U

8 лет назад
Stas_Mihailow
Станислав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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