Тексты для сайта частной клиники. Медицинская тематика!

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Завершен10 заявок274 просмотра

Всем добрый день.

Адрес сайта

 http://7medic.ru/

ТЗ в приложении.

8 лет назад
OxyDD
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$23
2 дня
Отличный исполнитель! Написаны хорошие, читаемые тексты с соблюдением всех моих требований. Рекомендую!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
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13 лет в сервисе
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