Написать промо-текст для онлайн-курса

Есть видео-курс "Медитация для программистов" - http://zero2hero.org/course/details/meditation

Ваше задание — посмотреть курс (он небольшой, займёт минут 20) и написать промо-текст для сайта программистов — мол, вот мы сняли курс, он поможет вам решить такие-то проблемы.

Вот пример для другого курса — https://habrahabr.ru/company/yasno_tv/blog/318610/

вам нужно будет написать что-то похожее, только лучше.