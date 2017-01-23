Написать промо-текст для онлайн-курса

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Завершен1 заявка157 просмотров

Есть видео-курс "Медитация для программистов" - http://zero2hero.org/course/details/meditation

Ваше задание — посмотреть курс (он небольшой, займёт минут 20) и написать промо-текст для сайта программистов — мол, вот мы сняли курс, он поможет вам решить такие-то проблемы.

Вот пример для другого курса — https://habrahabr.ru/company/yasno_tv/blog/318610/

вам нужно будет написать что-то похожее, только лучше.

8 лет назад
skakunov
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$10
3 дня
Быстро, чётко, витиевато. Рекомендую!
Спасибо за интересный заказ! Сотрудничество на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
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