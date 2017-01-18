Написать статью 8-12 тыс. символов + фото

Необходимо написать статью на русском языке на тему недвижимость, ЖКХ для портала недвижимости.

Итоговый материал должен быть 8-12 тыс. символов спробелами + 3-4 подходящих по смыслу фото (минимальный размер фото 600 х 400).

1. Статья должна содержать план. План долженсостоять из разделов, и подразделов.

Ориентируйтесь на то, что тему нужно подготовитьочень подробно, и интересно подать. Текст должен быть структурирован (разделы,

подразделы и т. д.)

2. В рамках созданного плана написать текст.

3. Подобрать фотографии (можно использоватьgoogle images и т. п. сервисы для поиска фото) и расположить их внутри текста.

Дополнительно:

· Текст пишется для молодых семей, или одинокихлюдей, которые хотят купить жилье, но на вторичном рынке не хватает средств

либо же они хотят из маленькой «вторички» переехать в большую «первичку»

(новостройку).

· Итоговый текст будет размещен на порталенедвижимости (там объявления, блоги, форумы, и т. п. разделы связанные с

недвижимостью);

· Основная задача текста – дать максимуминформации, без воды и ненужного жонглирования фразами. Нужна конкретика. С

другой стороны текст не должен быть написан слишком сухо, не интересно.

Примеры хороших текстов:

meduza.io/cards/kak-vodit...

journal.tinkoff.ru/tamozh...

journal.tinkoff.ru/netudo...