По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить ...
Написать статью 8-12 тыс. символов + фото
Необходимо написать статью на русском языке на тему недвижимость, ЖКХ для портала недвижимости.
Итоговый материал должен быть 8-12 тыс. символов спробелами + 3-4 подходящих по смыслу фото (минимальный размер фото 600 х 400).
1. Статья должна содержать план. План долженсостоять из разделов, и подразделов.
Ориентируйтесь на то, что тему нужно подготовитьочень подробно, и интересно подать. Текст должен быть структурирован (разделы,
подразделы и т. д.)
2. В рамках созданного плана написать текст.
3. Подобрать фотографии (можно использоватьgoogle images и т. п. сервисы для поиска фото) и расположить их внутри текста.
Дополнительно:
· Текст пишется для молодых семей, или одинокихлюдей, которые хотят купить жилье, но на вторичном рынке не хватает средств
либо же они хотят из маленькой «вторички» переехать в большую «первичку»
(новостройку).
· Итоговый текст будет размещен на порталенедвижимости (там объявления, блоги, форумы, и т. п. разделы связанные с
недвижимостью);
· Основная задача текста – дать максимуминформации, без воды и ненужного жонглирования фразами. Нужна конкретика. С
другой стороны текст не должен быть написан слишком сухо, не интересно.
Примеры хороших текстов:
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