По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить ...
Копирайтер
Требуется копирайтер . Объем 900.000 символов. Оплата 40р 1000 символов без пробела. Тематики различные.
Заявки фрилансеров
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