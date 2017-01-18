Копирайтер

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок332 просмотра

Требуется копирайтер . Объем 900.000 символов. Оплата 40р 1000 символов без пробела. Тематики различные. 

8 лет назад
allix-barnaul
Елена 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров