Там 7 рубрик. В каждую из них необходимо каждый день выкладывать по 5 новостей с уникальностью текста не менее 90%. Итого по 35 новостей в день, к каждой новости 1-2 картинки, под картинкой мелким шрифтом ...
SEO копирайт 1 текста про остекление балконов
Ищу копирайтера-лингвиста с техническим складом ума, для которого не чужды слова леммы, термы, стемминг и т.д.
Понимает, как максимально снизить спамность текста, неестественность речевых конструкций.
Текущее задание связано с переписыванием существующих текстов сайта под seo требования. Работа постоянная
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