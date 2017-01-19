Здравствуйте, Нужно написать тексты. Главная и около 15 разделов. тема Частный детектив. г. Ижевск = это Россия, это не столица не мегаполис, но и не совсем деревня - вскоре приближается к миллиону. ...
Аналитическая статья по сегменту украинского телеком рынка
Необходим фрилансер с опытом в журналистике, который на базе готового детального аналитического отчета и маркетинговых исследований
подготовит аналитическую статью на 1-3 страницу по рынку связи.
Потребуется дособрать 2-3 недостающих интервью у экспертов и
согласование статьи со всеми экспертами, которые давали интервью (всего
до 10 согласований).При подаче заявки просьба в первой строке указать слово «Статья_телеком», примерный диапазон стоимости работ,
примерные сроки реализации и наиболее схожие статьи/материалы, которые
делались в прошлом.Статья будет размещаться на внутреннем ресурсе Заказчика, но приветствуется возможность размещения статьи на внешних ресурсах.
Заявки фрилансеров
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