Аналитическая статья по сегменту украинского телеком рынка

Необходим фрилансер с опытом в журналистике, который на базе готового детального аналитического отчета и маркетинговых исследований

подготовит аналитическую статью на 1-3 страницу по рынку связи.

Потребуется дособрать 2-3 недостающих интервью у экспертов и

согласование статьи со всеми экспертами, которые давали интервью (всего

до 10 согласований).При подаче заявки просьба в первой строке указать слово «Статья_телеком», примерный диапазон стоимости работ,

примерные сроки реализации и наиболее схожие статьи/материалы, которые

делались в прошлом.Статья будет размещаться на внутреннем ресурсе Заказчика, но приветствуется возможность размещения статьи на внешних ресурсах.