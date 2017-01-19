Аналитическая статья по сегменту украинского телеком рынка

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка150 просмотров

Необходим фрилансер с опытом в журналистике, который на базе готового детального аналитического отчета и маркетинговых исследований

подготовит аналитическую статью на 1-3 страницу по рынку связи.

Потребуется дособрать 2-3 недостающих интервью у экспертов и

согласование статьи со всеми экспертами, которые давали интервью (всего

до 10 согласований).При подаче заявки просьба в первой строке указать слово «Статья_телеком», примерный диапазон стоимости работ,

примерные сроки реализации и наиболее схожие статьи/материалы, которые

делались в прошлом.Статья будет размещаться на внутреннем ресурсе Заказчика, но приветствуется возможность размещения статьи на внешних ресурсах.

8 лет назад
andr35
Андрей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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