Написание 10 отзывов

Нужно порядка 30 текстов, связанных с автотурбинами. Объём порядка 500-700 знаков. Уникальность 94+ по адвего. Тексты должны отличаться не только от того, что выложено в сеть, но и между собой. Каждая статья пишется под свой ключевик ...