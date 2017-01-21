Нужен исполнитель, или несколько

Приветствую!

Нужно 1-2 человека для работы над проектом.

Сейчас имеется проект на 100000 збп, описание товаров для супермаркета электроники с шаблонными ключами. Стоимость 40 р/1000 збп

От Вас желателен опыт и тщательное следование ТЗ. Срок на весь пул 3 дня (сдать до 8 вечера по мск в понедельник)

Также, можно взять часть - 1 описание около 1000 знаков, итого допустимо взять 20-30 текстов.

Жду людей нацеленных на продолжительное сотрудничество, желающих

попробовать и сказать "нишмагла" просьба не беспокоить. Также хотелось

бы увидеть примеры Ваших работ

Оплата: проектная постоплата на ЯД/Вебмани по усмотрению райтера