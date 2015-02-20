herchog333

Приветствую! Нужен исполнительный и ответственный автор для написания простых сео-текстов по одной структуре. Желателен опыт написания ключевиков по тематике ремонта. Пул - порядка 45 текстов (объём ...
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- $66Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $238
Приветствую! Нужны ответственные исполнители для выполнения простых описаний (без ключей, по одинаковой структуре для всех текстов) в сфере ухода за кожей/косметике. Общий объём порядка 500 000 збп. (есть возможность ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Приветствую! Нужно 1-2 человека для работы над проектом. Сейчас имеется проект на 100000 збп, описание товаров для супермаркета электроники с шаблонными ключами. Стоимость 40 р/1000 збп ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Нужны тексты на юридическую тематику 600-1500зпб. Все детали по проекту будут предоставлены исполнителю/исполнителям. Срок - 4 дня для первой партии. Если работа будет выполнена качественно, исполнитель получит следующую партию. Постоплата после ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад