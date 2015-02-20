herchog333

Лилия herchog333

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблонные ключевики по теме ремонта/дверей/окон и тд

    $66

    Приветствую! Нужен исполнительный и ответственный автор для написания простых сео-текстов по одной структуре. Желателен опыт написания ключевиков по тематике ремонта. Пул - порядка 45 текстов (объём ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простые описания:)

    $238

    Приветствую! Нужны ответственные исполнители для выполнения простых описаний (без ключей, по одинаковой структуре для всех текстов) в сфере ухода за кожей/косметике. Общий объём порядка 500 000 збп. (есть возможность ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен исполнитель, или несколько

    $1

    Приветствую! Нужно 1-2 человека для работы над проектом.  Сейчас имеется проект на 100000 збп, описание товаров для супермаркета электроники с шаблонными ключами. Стоимость 40 р/1000 збп ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • СЕО-тексты

    Приветствую! Нужны тексты на юридическую тематику 600-1500зпб. Все детали по проекту будут предоставлены исполнителю/исполнителям. Срок - 4 дня для первой партии. Если работа будет выполнена качественно, исполнитель получит следующую партию. Постоплата после ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад