Статьи по лечебной физкультуре

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Закрыт4 заявки219 просмотров

Необходимо написание статей по лечебной физкультуре при различных заболеваниях и последствиях травм. Основные требования - наличие профильного образования (врач-реабилитолог, инструктор ЛФК), опыт рерайтинга и копирайтинга. Оплата - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Средний объем статьи - 3-5 тысяч символов.

Написание статей
8 лет назад
medwriting
Александр 
64 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров