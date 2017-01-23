Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...
Нужен копирайтер для написания 5 текстов. Тема: Фитнес, ББ, фармакол.
Нужен копирайтер, который разбирается в теме бодибилдинга, диет, фитнеса, фармакологии. Необходимо написать 5 качественных статей. Оплата 40 р./1000 символов.
Уникальность 100%. Очень важна уникальность, качество статьи и читабельность. То есть когда написали статью, лучше перечитать, все ли грамотно написано.
1. Омнадрен 250 - объем статьи 5000 символов без пробелов. (Вся информация о препарате, информация с достоверных источников). Статья должна быть структурированная: заголовки, подзаголовки, возможно табл. Также, информацию об отзывах можно брать из различных источников типа дочи и пр. Там в комментариях можно посмотреть ну и общую информ. об отзывах.
2. Нандролон Деканоат, Нортестостерон Деканоат, Нандролон Фенилпропионат - это, как вы понимаете, одно и то же вещество, только с разными наименованиями. Нужна качественная, структурированная статья с высокой уникальностью. Полностью описать препарат, эффекты, курс, дозировки, отзывы, побочные эффекты и пр. Объем 9000 символов без пробелов.
3. Тренболон ( Параболан, Трен, Финаджект, Финаплекс) - это, как вы понимаете, одно и то же вещество, только с разными наименованиями. Нужна качественная, структурированная статья с высокой уникальностью. Полностью описать препарат, эффекты, курс, дозировки, отзывы, побочные эффекты и пр. Объем 7000 символов без пробелов.
4. Фолиевая кислота - объем статьи 6000 символов без пробелов. Статья должна быть структурированной: заголовки, списки, возможно таблицы. Информацию брать только с достоверных источников, возможно зарубежных. Освятить все особенности вещества, что это, зачем, где используется и пр.
5. Андриол - 3000 без пробелов. Расписать всю информацию по веществу. Статья структурированная.
Заявки фрилансеров
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