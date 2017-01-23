Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...
Вакансия: удаленный копирайтер-администратор на авто-сайт
На постоянную работу требуется журналист-обзорщик-копирайтер с знанием автомобильной тематики.
Должностные обязанности:
· Написание обзорных статей авто-тематики поуказанным темам (примерно до 40 в месяц)
· Написание новостных статей (по мере появления «интересных» новостей в мире)
· Размещение и оформление статей на сайте (Wordpress)
· Перелинковывать статьи
Главная работа – именно создание уникальных обзорных подробных материалов. На создание «новостного портала» рассчитывать не нужно.
Личная инициатива – приветствуется, но контролируется (сначала – спросить о целесообразности инициативы).
Оплата ежемесячно по договоренности сторон (ЯД, WebMoney) – с авансом или полностью по окончанию месяца. Зарплата фиксированная - 10 тыс. рублей в месяц. По итогам успешной работы возможна прибавка к зарплате.
В начале - испытательный срок 1 месяц с з/п 7 тысяч. Возможна оплата и понедельно.
Условия собеседования с кандидатом:
1. Знание автомобильной тематики или хотя бы горячий интерес к ней
2. Знание и понимание понятия «копирайтинга» (кандидаты, которым нужно объяснять суть работы отсеиваются сразу)
3. Умение работать с WP. Или хотя бы в любых других админ-панелях сайтов («я быстро учусь» - не принимается)
4. Умение писать не только «уникально» - но и красиво, чтобы итоговый текст приятно и «гладко» читался. Не говоря,
разумеется, о грамматике и орфографии
5. Наличие некоего "портфолио работ" - в таком случае поделитесь ссылками на профили Etxt, Advego, FL, какие-то авто-порталы и т.д. Т.е подтверждение того, что Вы - уже опытный копирайтер.
Каких-либо дополнительных требований к кандидату не предъявляю: пол, возраст, полная или частичная занятость. Потенциально работой может заняться и молодая мама с ребенком.
Однако не стоит рассчитывать, что если работа удаленная, то ей можно заняться в любое время. Предпочтительно, чтобы работник находился на связи в рабочее время с 9 утра до 6 вечера ежедневно кроме выходных – для возможности
своевременно внести правки в материалы. Сам чаще всего на связи с 7 утра до 9-10 вечера.
Способ собеседования: самостоятельное рассмотрение кандидатомодной из статей на выбор (будет выдан список тем).
Статьи не менее 4-5 тыс. символов с самостоятельным разбором данной темы. Если нашли сходную уже написанную статью в Интернете и хотите её уникализировать – в обязательном порядке проверить актуальность указанных «там»
данных (чаще всего страдают цены, хотя часто уже не актуально и наличие того или иного автомобиля в стране).
Оплата за тестовые задания – по 50 рублей за 1000 символов.Однако если предложенная статья не соответствует п.4 «условий собеседования» - оплачу меньше, не обижайтесь.
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