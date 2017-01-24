Описания для мебели

Требуется копирайт/рерайт описаний товаров корпусной мебели для ванных комнат. Всего нужно будет сделать около 200-250 описаний. В день обязательно нужно делать от 10 описаний, плачу 15 рублей за одно описание к товару. Одно описание - около 400-500 знаков, уникальность от 85%. В заявке, укажите пожалуйста пример своих работ.

Чтобы можно было выбрать исполнителя, не забывайте указывать сроки и стоимость в заявке!