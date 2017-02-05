Копирайтинг на разные темы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок380 просмотров

Копирайтинг на разные темы. С ключами и без. Общий объем - до 300 000 симв. Желательно выполнение - от 10-15 000 симв в день. 65 р за 1000 симв

8 лет назад
naoky
Юрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Kvitkovaya
Светлана 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Рекомендую Светлану как ответственного и грамотного копирайтера!
Сотрудничеством довольна, рекомендую!
Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$165
2 дня
Рекомендую Жанну как надежного и грамотного копирайтера!
Сотрудничеством довольна: четкое ТЗ, оплата, быстрое реагирование на все рабочие вопросы!
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
8 дней
Спасибо Надежде за плодотворное сотрудничество!
Все хорошо! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Kvitkovaya
Светлана 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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