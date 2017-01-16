Требуется копирайтер на тексты по печати продукции

Привет всем! Нужен копирайтер, который готов быстро и недорого писать тексты на тему печати разной продукции (например, печать листовок). Тексты для страниц услуг, каждый текст по 250 слов, структура простая (в приложенном файле).

Чтобы было проще писать, нужно использовать сайты из Яндекса (в приложенном файле объяснено как).

Недорого - потому что не требуется высокое качество текстов, да и вообще тексты по большей части очень похожи. Требуемая граница уникальности всего 80% по контент-вотч. Что имеется в виду под недорого - в 1,5-2 раза дешевле, чем стоимость обычного качественного копирайтинга. Добавлю, что текстов примерно 40, но я пока что дам 10 в работу, чтобы посмотреть и если что скорректировать. Я по сути согласен на 30-40 руб. за 1000 зн.

П.с. я написал 7 таких текстов, на что у меня ушло 2 ч.(при том, что я не копирайтер ни разу), т.е. задача действительно простая.

Оплата вебмани или онлайн сбербанк.