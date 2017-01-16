Необходим рерайт 10 статей на тему ремонт скважин на воду

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки204 просмотра

Необходим рерайт 10 статей на тему ремонт скважин на воду  уникальность должна быть 95% по text.ru

Статьи по 3-5 тыс. символов

Интересует стоимость 

7 лет назад
aquakiev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер на удаленную работу

    Необходимо написать 30 статей на тему: криптовалюта и электронные валюты. Примерно таких :   https://bit-changer.net/ru/articles/ Требования: • Понимает нашу нишу; • Быстро и грамотно письменно формулирует мысли; ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайтер под фарм. тематику

    Возникла необходимость в грамотном копирайтере под фарм. / мед. тематику. Есть порядка 10 сайтов (мини визиток по 3-5 страниц) по препаратам (спреи, мази, бады), все сайты на wordpress.  Хотелось бы видеть в конечном итоге примерно по ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Описание раскрасок

    Требуется написание статьи о раскрасках на главную страницу. В статье необходимо описать шесть видов раскрасок, плотность ключевых слов, объем, кол-во абзацев и прочее по т\з.

    Написание статей
    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи - копипаст. Диеты

    $23

    Чисто копипаст, ключевые слова, сео и прочее не интересует. Берём тему, открываем по ней много статей с различных сайтов. Копируем по определённому плану. Статья от 4 тысяч знаков и более. Статья - 20р. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайтер YouTube канала женской одежды

    Необходим копирайтер создающий контент для YouTube канала (https://goo.gl/rjAj2w). Требования: 1. Опыт работы по данному направлению приветствуется; 2. Качество. Отсутствие спама, грамотный структурированный текст; 3. Умение в сжатые сроки подготовить необходимый текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется копирайтер на тексты по печати продукции

    Привет всем! Нужен копирайтер, который готов быстро и недорого писать тексты на тему печати разной продукции (например, печать листовок). Тексты для страниц услуг, каждый текст по 250 слов, структура простая (в приложенном файле). ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оставить комментарий в англоязычных новостях

    Есть 30 статей на различных англоязычных сайтах (пример: https://www.aol.com/article/2017/01/16/8-costly-flight-booking-mistakes-you-make-all-the-time/21655937/), нужно оставить на сайтах развернутый комментарий по статье с рекомендацией сайта https://lowcost.club/ (разместить ссылку).  Размер комментариев от 25 слов. Оплата только за размещенные комментарии, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Автор на сайт по женской тематике

    Требуется автор на статьи по женской тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д. Ищу человека в штат, чтобы работал для меня. Совместителей не рассматриваю. Также не рассматриваю команды авторов — я ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтинг на разные темы

    $300

    Копирайтинг на разные темы. С ключами и без. Общий объем - до 300 000 симв. Желательно выполнение - от 10-15 000 симв в день. 65 р за 1000 симв

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад