Статьи - копипаст. Диеты

Чисто копипаст, ключевые слова, сео и прочее не интересует. Берём тему, открываем по ней много статей с различных сайтов.

Копируем по определённому плану.

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