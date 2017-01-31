Необходимо написать 30 статей на тему: криптовалюта и электронные валюты. Примерно таких : https://bit-changer.net/ru/articles/ Требования: • Понимает нашу нишу; • Быстро и грамотно письменно формулирует мысли; ...
Статьи - копипаст. Диеты
Чисто копипаст, ключевые слова, сео и прочее не интересует. Берём тему, открываем по ней много статей с различных сайтов.
Копируем по определённому плану.
Статья от 4 тысяч знаков и более. Статья - 20р. 70 статей - 1400р. Срок 7-10 дней.
Выбранный исполнитель
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