Редактура статей по медицине. Составление ТЗ. Оформление статей на сайт (контент-менеджер). Внутренняя переленовка.

Высшее медицинское образование.

Опыт написания статей различных тематик:

http://moyskelet.ru/ruki/plecho/simptomy-i-lechenie-plechevogo-pleksita.html

http://gipergidroz.net/lechenie-gribka-nogtya.html

http://gastri.ru/kom-v-gorle-posle-edy.html

http://vashdermatit.ru/simptomyi-opoyasyivayushhego-lishaya/

http://ostohon.ru/osteoxondroz/shejnyj/pervye-simptomy-shejnogo-osteoxondroz.html

Работала контент менеджером в проекте http://plasticgermany.com/ : руководила группой копирайтеров, составляла ТЗ, сама писала статьи, размещала их на сайт.

Так же оформляла статьи на следующие сайты:

https://serdce.guru/

http://lubikamni.ru/

http://nyaskory.ru

https://chayku.net/

https://hotsoul.ru/

http://truddogovor.ru/

Редактировала статьи для сайтов:

http://vashaspinka.ru/

http://diabetsaharnyy.ru/

Внутренняя переленовка сайтов:

swedmed.ru

http://tutzud.ru

https://kozhaexpert.ru