Редактура статей по медицине. Составление ТЗ. Оформление статей на сайт (контент-менеджер). Внутренняя переленовка.
Высшее медицинское образование.
Опыт написания статей различных тематик:
http://moyskelet.ru/ruki/plecho/simptomy-i-lechenie-plechevogo-pleksita.html
http://gipergidroz.net/lechenie-gribka-nogtya.html
http://gastri.ru/kom-v-gorle-posle-edy.html
http://vashdermatit.ru/simptomyi-opoyasyivayushhego-lishaya/
http://ostohon.ru/osteoxondroz/shejnyj/pervye-simptomy-shejnogo-osteoxondroz.html
Работала контент менеджером в проекте http://plasticgermany.com/ : руководила группой копирайтеров, составляла ТЗ, сама писала статьи, размещала их на сайт.
Так же оформляла статьи на следующие сайты:
Редактировала статьи для сайтов:
Внутренняя переленовка сайтов:
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую. Все сделано быстро и полностью в соответствии с ТЗ
Ответный отзыв
Понятные ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую.
$1
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, за труд. Екатерина замечательно справилась с заданием. Рекомендую.
Ответный отзыв
С заказчиком легко работать: четкие задачи с подробными инструкциями, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
$2
9 баллов
8 лет назад
Сделано в соответствии с заданием с небольшой правкой. Результатом доволен.
Ответный отзыв
адекватный заказчик. Рекомендую
$1
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за работу) Справилась хорошо, небольшой косячок исправила сразу, надеюсь продолжим работать)
Ответный отзыв
Заказчик четко ставит задачи, на вопросы отвечает, "косяки" помогает исправить. Проверка и оплата быстрая. Рекомендую.
$3
9 баллов
8 лет назад
Работа выполнена качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик адекватный, ставит четкие задачи, быстро проверяет и переводит деньги. Если есть вопросы - всегда на связи, подскажет, направит в нужное русло. Было приятно работать.
Наполнение сайтов
4 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
$0.7/час
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга