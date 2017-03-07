EkaterinaPav

Екатерина EkaterinaPav

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Редактура статей по медицине. Составление ТЗ. Оформление статей на сайт (контент-менеджер). Внутренняя переленовка.

Высшее медицинское образование.

Опыт написания статей различных тематик:

http://moyskelet.ru/ruki/plecho/simptomy-i-lechenie-plechevogo-pleksita.html

http://gipergidroz.net/lechenie-gribka-nogtya.html

http://gastri.ru/kom-v-gorle-posle-edy.html

http://vashdermatit.ru/simptomyi-opoyasyivayushhego-lishaya/

http://ostohon.ru/osteoxondroz/shejnyj/pervye-simptomy-shejnogo-osteoxondroz.html

Работала  контент менеджером в проекте http://plasticgermany.com/ : руководила группой копирайтеров, составляла ТЗ, сама писала статьи, размещала их на сайт.

Так же оформляла статьи на следующие сайты: 

https://serdce.guru/

http://lubikamni.ru/

http://nyaskory.ru

https://chayku.net/

https://hotsoul.ru/

http://truddogovor.ru/

Редактировала статьи для сайтов:

http://vashaspinka.ru/

http://diabetsaharnyy.ru/

Внутренняя переленовка сайтов: 

swedmed.ru

http://tutzud.ru

https://kozhaexpert.ru

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Отзывы заказчиков

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36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Контент менеджер
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Понятные ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую.
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orchanin
Евгений 
39 лет
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$1
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С заказчиком легко работать: четкие задачи с подробными инструкциями, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
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Максим 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$2
9 баллов
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Собрать информацию с сайта (300 товаров)
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Ответный отзыв
azyali13
Ирина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 отзывов(-1)
$1
10 баллов
8 лет назад
Наполнить кресло-коляски
Спасибо за работу) Справилась хорошо, небольшой косячок исправила сразу, надеюсь продолжим работать)
Заказчик четко ставит задачи, на вопросы отвечает, "косяки" помогает исправить. Проверка и оплата быстрая. Рекомендую.
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otvetkin
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
9 баллов
8 лет назад
Поиск услуг через Google.
Работа выполнена качественно. Рекомендую.
Заказчик адекватный, ставит четкие задачи, быстро проверяет и переводит деньги. Если есть вопросы - всегда на связи, подскажет, направит в нужное русло. Было приятно работать.
Ответный отзыв
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4 отзыва
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от $2от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
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