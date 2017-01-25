Фэшн журналист

Новый портал о детской моде, детской психологии, семье и др www.the-kid.ru Ищем фэшн журналистов (стилистов) для удаленной работы. Нужно писать несколько небольших постов в неделю о моде, составление сетов о тенденциях, новинках моды, стиле звездных детей и др Присылайте резюме, портфолио и всё, что Вы хотели бы показать на [email protected] Условия:- статья от 300 р, в среднем статья 1000-1500 знаков плюс сеты и фотографии (при условии, что работа подготовлена согласно ТЗ, сдана в срок, без грамматических и орфографических ошибок, и без воды) Своевременная оплата