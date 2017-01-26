Необходим рерайт 10 статей на тему ремонт скважин на воду уникальность должна быть 95% по text.ru Статьи по 3-5 тыс. символов Интересует стоимость
Тексты для статей на сайт xenon.ua
Всем доброго дня!
Нужны SEO-тексты для разделов сайта xenon.ua, а также тематические статьи. Это может быть и рерайт (уникальность 70%), но важный критерий - закопаться в тему, не писав на абум, грамотность, адекватность по срокам. Желательно, чтобы автор был из Украины, оплата на Приват24. Тексты должны содержать названия товаров, которые есть на сайте, мы будем размещать на них ссылки. Готовы платить за статьи 50-100 грн в зависимости от кол-ва знаков. За тексты категорий - до 50 грн (там до 1500 збп). Также есть список статей для других сайтов, сообществ (типа DRIVE2.RU), до 2000 збп, до 75 грн, уник до 50%.
Готовые статьи буду зачеркивать, текст (список) будет пополняться.
Жирным выделено то, что нужно в первую очередь.
Темы для статей (2000-4000 збп, 70+ % уникальности):
- Как отполировать черный автомобиль
- Полировка стекол автомобиля
- Как отполировать автомобильную фару
- Ксенон: типы, виды, нюансы
- Би-ксенон: чем отличается от ксенона
- LED-лампы для автомобиля: нюансы, особенности, плюсы
- Чем отличается LED-лампа для авто от галогеновой
- Чем отличается LED-лампа для авто от ксенона
- Быстрый воск для кузова: 5 минут и защита на 30 дней
- Антитуман: как избежать запотевания стекол авто
- Какие бывают полироли для автомобиля (кузов, фары, пластик, стекла, диски, хром, цветные)
- Какие бывают полироли для кузова автомобиля
- Как выбрать полироль для кузова автомобиля
- Как удалить царапины на кузове автомобиля
- Выбираем дефлекторы окон
- Выбираем дефлектор капота
- Резиновые коврики для авто: все что надо знать
- Ворсовые коврики для авто: все что надо знать
- Коврики багажника в автомобиль: какие бывают, зачем нужны
- Как выбрать коврики для автомобиля
- Универсальные автоковрики и модельные автоковрики
- Как сделать химчистку салона самостоятельно
- Как качественно помыть автомобиль
- Почему автомойка это плохо и мыть лучше самому
- Комплексный уход за кузовом автомобиля (мойка - полировка - воск)
- Комплексный уход за салоном автомобиля (сидения, карты дверей, потолок, багажник)
- Как выбрать лампы для автомобиля
- Автомобильные компрессоры: насос - прошлый век
- Колпаки для колес автомобиля
- Уход за аккумулятором автомобиля
- Как выбрать аккумулятор автомобиля
- Эксплуатация дизеля зимой: антигель, размораживатель дизеля
- Что делать, если дизель замерз
- Зимнее дизельное топливо или антигель?
- Очистка инжектора: очистители, нужны ли они
- Оригинальное моторное масло: почему оно лучше
- Как часто нужно менять топливный фильтр в дизельном автомобиле
- Когда менять воздушный фильтр в автомобиле
- Как выбрать моторное масло
- Типы и классификации моторных масел
- Нужно ли менять масляный фильтр в автомобиле вместе с моторным маслом
- Универсальные резиновые автоковрики
- Универсальные ворсовые автоковрики
- Универсальные коврики багажника
- Модельные резиновые автоковрики
- Модельные ворсовые автоковрики
- Модельные коврики багажника
- Дефлекторы капота
- Дефлекторы окон
- Аккумуляторы для авто
- Колпаки на колеса
- Универсальные ДХО (Дневные ходовые огни)
Темы для статей на блоги(до 2к збп, 50+ % уникальность):
- Типы автомобильных ламп головного света (галоген, оригинал ксенон, ксенон нештатный, LED) и их классификации
- Автомобильный свет: кельвины, люмены, цоколи
- Ксенон и би-ксенон: в чем разница
- Ксенон / би-ксенон и LED
- Как правильно эксплуатировать стеклоочистители зимой
- Как сделать так, чтобы автомобильная фара не потела
- Эксплуатация дизеля зимой: антигель, тип топлива, размораживатель дизеля
- Авто-дворники: типы, крепления, размеры, как подобрать, резинки дворников, как часто менять
- Универсальные ДХО: установка, подключение, что это такое
- Почему считается, что лампы надо менять парой
- Сколько блоков розжига нужно для установки ксенона и другие типичные вопросы: ликбез по установке (FAQ с пошаговой инструкцией по установке внештатного ксенона)
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