100 статей на ресурс об оформлении медицинских справо

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Здравствуйте. Нужен исполнитель для написания текстов на ресурс об оформлении медицинских справок. ТЗ составляется на основе текстового анализа выдачи + тематико-задающих слов (LSI), так что будет детальным. Просьба проигнорировать проект, если не хотите писать по детальному заданию.

Стоимость 1 к знаков - 80 р.

8 лет назад
ya-qwefas
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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