Тематика Интернет покупки за границей | 10 текстов по 1000 символов

Необходимо написать 10 текстов по 1000 символов.

Текст: описание интернет магазина, что продается в конкретном магазине, чем он хорош. В общем полностью описать интернет магазин. Обязательно использовать seo.

Язык: русский.

Интернет магазины зарубежные (США, Германия, Великобритания, Китай).

При удачном сотрудничестве закажем еще.

Срок: до 7 рабочих дней с момента выбора исполнителя.

Требования к исполнителю:

- без негативных отзывов

- стаж на площадке как минимум 1 год

- от 20 положительных отзывах о копирайтинге

Предпочтение к исполнителю, который уже писал подобные тексты и может предоставить портфолио.