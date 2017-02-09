Здравствуйте. Необходимо писать статьи на тему "Гостиницы", "Цены на гостиницу Измайлово", а также на темы "Фотографы" Ставка по оплате от 50 до 100 руб. за 1000 печатных знаков без пробелов. Статьи должны быть уникальными минимум на ...
Тематика Интернет покупки за границей | 10 текстов по 1000 символов
Необходимо написать 10 текстов по 1000 символов.
Текст: описание интернет магазина, что продается в конкретном магазине, чем он хорош. В общем полностью описать интернет магазин. Обязательно использовать seo.
Язык: русский.
Интернет магазины зарубежные (США, Германия, Великобритания, Китай).
При удачном сотрудничестве закажем еще.
Срок: до 7 рабочих дней с момента выбора исполнителя.
Требования к исполнителю:
- без негативных отзывов
- стаж на площадке как минимум 1 год
- от 20 положительных отзывах о копирайтинге
Предпочтение к исполнителю, который уже писал подобные тексты и может предоставить портфолио.
Выбранный исполнитель
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