Написать четыре статьи

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Завершен1 заявка89 просмотров

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Темы:

  • Почему зарубежные магазины не отправляют заказы в Украину
  • Сложности оплаты в зарубежных интернет магазинах
  • Мошенничество в сфере интернет покупок, а именно продавец или магазин после получения оплаты пропадает так и не отправив товар
  • Товары поступают битыми из-за некачественной упаковки
Срок 7 рабочих дней

﻿Статья должна быть разбита на смысловые блоки и не быть одним сплошным текстом. 

Заголовок

Подзаголовок

Текст

﻿Подзаголовок

Текст

и так далее

8 лет назад
dnepryanin
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$11
3 дня
Полностью доволен выполненной работой. Буду заказывать еще!
Отличный заказчик! Четкое тз, быстрая проверка и оплата! Спасибо! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Nadij
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12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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