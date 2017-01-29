Подготовить анотации и описания разделов юридического форума

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Завершен2 заявки449 просмотров

Хотим запустить новый юридический форум сайт

1. К 6 категориям подготовить 6 SEO описания с учетом ключевых слов в названии категории

2. К 20 разделам подготовить 20 SEO аннотация + дополнительно 20 SEO описания с учетом ключевых слов в названии раздела

Объем в знаках аннотации и описания не менее 200 символов и необходимо использовать слова и подбирать их из вордстата

Например раздел Жилищное право

Помощь в решении вопросов связанных с жилищным правом. Рассматриваются вопросы наследование недвижимости, раздел жилых помещений, споры с застройщиками, плата за услуги ЖКХ.

Описание будет использовано в теге description, пример ниже

Вот пример сайт

8 лет назад
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$24
3 дня
Спасибо Надежде, выполнила все вовремя, возможно буду и дальше с ней работать.
Очень приятно было работать с Борисом! Сотрудничеством вполне довольна: интересное задание, четкое ТЗ и быстрая оплата. Рада буду дальнейшему сотрудничеству!Спасибо!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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