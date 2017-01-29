Подготовить анотации и описания разделов юридического форума

Хотим запустить новый юридический форум сайт

1. К 6 категориям подготовить 6 SEO описания с учетом ключевых слов в названии категории

2. К 20 разделам подготовить 20 SEO аннотация + дополнительно 20 SEO описания с учетом ключевых слов в названии раздела

Объем в знаках аннотации и описания не менее 200 символов и необходимо использовать слова и подбирать их из вордстата

Например раздел Жилищное право

Помощь в решении вопросов связанных с жилищным правом. Рассматриваются вопросы наследование недвижимости, раздел жилых помещений, споры с застройщиками, плата за услуги ЖКХ.

Описание будет использовано в теге description, пример ниже

Вот пример сайт