Нужно написать статью профессионального уровня по кофейной тематике. Просто любитель не пойдет, нужно знать и тонкости приготовления кофе, и устройство кофемашины и различать сорта кофе.
Тексты
Необходимо написать 50 статей по 3000 об учебных учреждениях. Подробное ТЗ выдам. Ценник 30р за 1000. Оплата вебмани или карта приват банка. Сроки поджимают, поэтому выдам исполнителю, который может писать ежедневно не меньше 15к знаков.
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