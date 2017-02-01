Нужен бариста-копирайтер

Доброго времени суток! http://topfact.su/ В этом сайте на первой странице нужно определить 3 самых вирусных статьей и скинуть мне их заголовки. Кто правильно угадает - будет интересная работа. Вкратце, надо будет искать 20 вирусных статьей и ...