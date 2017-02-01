Нужен бариста-копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок193 просмотра

Нужно написать статью профессионального уровня по кофейной тематике. Просто любитель не пойдет, нужно знать и тонкости приготовления кофе, и устройство кофемашины  и различать сорта кофе.

8 лет назад
tsn27
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Ua
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Работа выполнена хорошо. Буду обращаться еще.
Задачи ставятся подробно, четко и однозначно. Оплата выполняется быстро, без задержек. Хороший заказчик, с удовольствием буду сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

Irina_Ua
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад