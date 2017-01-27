Пачка статей по автомобильной тематике-написание, возможно размещение

Требуется написание пачки статей по автомобильной тематике (Шевроле Нива). 15 информационных статей по 2000-8000 символов. План статей я предоставлю. От Вас необходимо только качественно писать и получать за это свою оплату! Тематика: двигатель.

Примеры: "как заменить свечи", "как заменить масло", "почему не работает бензонасос" и прочее.

Требования к статьям: грамотность, уникальность от 95% по text.ru. Текст должен быть структурирован (выделение абзацев, подзаголовков) и логически правильно выстроен (вступление – основная часть – заключение).

Оплата: 40 руб/килознак (в дальнейшем повышение за стабильность).

Оплата производится стабильно раз в день или раз в неделю (в понедельник) – на усмотрение автора. Оплата на Яндекс.Деньги, на Web-money (WMR). Допускается оплата на сбербанк.онлайн. Повышение оплаты за "стабильность".

Автор, которого мы ждём:

- пишет грамотно и понятно, придерживается наших стандартов качества;

- стремится совершенствоваться;

- интересуется заявленной темой и разбирается в ней;

- готов к замечаниям и разумной критике – на начальном этапе это неизбежно.

Пожалуйста, обязательно указывайте ссылку на проект при добавлении в контакт-лист!