Здравствуйте! Проект для: filin19101989 Нужно 5 текстов (на английском языке) для наших доменов. Все детали и подробности в файле.
Пачка статей по автомобильной тематике-написание, возможно размещение
Требуется написание пачки статей по автомобильной тематике (Шевроле Нива). 15 информационных статей по 2000-8000 символов. План статей я предоставлю. От Вас необходимо только качественно писать и получать за это свою оплату! Тематика: двигатель.
Примеры: "как заменить свечи", "как заменить масло", "почему не работает бензонасос" и прочее.
Требования к статьям: грамотность, уникальность от 95% по text.ru. Текст должен быть структурирован (выделение абзацев, подзаголовков) и логически правильно выстроен (вступление – основная часть – заключение).
Оплата: 40 руб/килознак (в дальнейшем повышение за стабильность).
Оплата производится стабильно раз в день или раз в неделю (в понедельник) – на усмотрение автора. Оплата на Яндекс.Деньги, на Web-money (WMR). Допускается оплата на сбербанк.онлайн. Повышение оплаты за "стабильность".
Автор, которого мы ждём:
- пишет грамотно и понятно, придерживается наших стандартов качества;
- стремится совершенствоваться;
- интересуется заявленной темой и разбирается в ней;
- готов к замечаниям и разумной критике – на начальном этапе это неизбежно.
Пожалуйста, обязательно указывайте ссылку на проект при добавлении в контакт-лист!
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