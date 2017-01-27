Пачка статей по автомобильной тематике-написание, возможно размещение

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок202 просмотра

Требуется написание пачки статей по автомобильной тематике (Шевроле Нива). 15 информационных статей по 2000-8000 символов. План статей я предоставлю. От Вас необходимо только качественно писать и получать за это свою оплату!  Тематика: двигатель.

Примеры: "как заменить свечи", "как заменить масло", "почему не работает бензонасос" и прочее.

Требования к статьям: грамотность, уникальность от 95% по text.ru. Текст должен быть структурирован (выделение абзацев, подзаголовков) и логически правильно выстроен (вступление – основная часть – заключение).  

Оплата: 40 руб/килознак (в дальнейшем повышение за стабильность).  

Оплата производится стабильно раз в день или раз в неделю (в понедельник) – на усмотрение автора. Оплата на Яндекс.Деньги, на Web-money (WMR). Допускается оплата на сбербанк.онлайн. Повышение оплаты за "стабильность".  

Автор, которого мы ждём:  

- пишет грамотно и понятно, придерживается наших стандартов качества;  

- стремится совершенствоваться;  

- интересуется заявленной темой и разбирается в ней;  

- готов к замечаниям и разумной критике – на начальном этапе это неизбежно.  

Пожалуйста, обязательно указывайте ссылку на проект при добавлении в контакт-лист!  

Написание статей
8 лет назад
287_08
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг SEO

    Привет! Ищу толкового копирайтера, который не только тексты пишет, но и может заполнить следующие теги Title, Description, h1. Пишите вашу цену за 1000 знаков.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Определить вирусность статьей

    $200

    Доброго времени суток! http://topfact.su/ В этом сайте на первой странице нужно определить 3 самых вирусных статьей и скинуть мне их заголовки. Кто правильно угадает - будет интересная работа. Вкратце, надо будет искать 20 вирусных статьей и ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать четыре статьи

    До 2000 символов Темы: Почему зарубежные магазины не отправляют заказы в УкраинуСложности оплаты в зарубежных интернет магазинахМошенничество в сфере интернет покупок, а именно продавец или магазин после получения оплаты пропадает так и не отправив ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подготовить анотации и описания разделов юридического форума

    Хотим запустить новый юридический форум сайт 1. К 6 категориям подготовить 6 SEO описания с учетом ключевых слов в названии категории 2. К 20 разделам подготовить 20 SEO аннотация + дополнительно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: аминокислоты в спортивном питании. Объем: 2к + Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание текста на сайт по путешествиям

    Нужны тексты хорошего качества, оплата 70 руб. за статью (размер статьи от 1700 до 2000 знаков) работы много. Первые 20 статей мы оплачиваем как испытательные по 30 руб. если вы хорошо пишите без ошибок ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тематика Интернет покупки за границей | 10 текстов по 1000 символов

    Необходимо написать 10 текстов по 1000 символов. Текст: описание интернет магазина, что продается в конкретном магазине, чем он хорош. В общем полностью описать интернет магазин. Обязательно использовать seo. Язык: русский. Интернет магазины ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Текст на английском для VPN

    Добрый день. Требуется написание большого статического текста на главную (на грамотном английском языке). Объем большого статического текста - минимум 1500 слов или 7000 знаков (без пробелов). Примеры: http://www.vpncomparison.org/ (ниже ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад