Нужны 5 статей на английском языке.

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Завершен1 заявка143 просмотра

Здравствуйте! Проект для: filin19101989

Нужно 5 текстов (на английском языке) для наших доменов.

Все детали и подробности в файле.

8 лет назад
yakovets-sergey
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$43
5 дней
Тексты хорошие, уникальность тоже на уровне. Соблюдал сроки. Исполнителю немного бы быть внимательнее к замечаниям. Чтоб не тратить время на "переделки". В целом рекомендую, будем продолжать сотрудничество.
Интересная работа, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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