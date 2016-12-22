Необходимо создать баннер для магазина. Тема: детские игрушки и канцтовары.
Нужно сделать 2 банера для сайта в слайдер.
Желательно сегодня-завтра. Ничего сложного. Но сделать нужно хорошо ;)
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