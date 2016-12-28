Создать флеш баннер новогодней тематики

$7
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Завершен2 заявки114 просмотров

Создать флеш-банер по  новогодней тематики.

8 лет назад
ad778
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$7
1 день
Очень понравился банер , быстро и качественно сделано .Доволен. Буду обращаться еще.
Дмитрий - отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество! Буду рад новым проектам.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад

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