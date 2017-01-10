Рекламный баннер для размещения на сайтах

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен24 заявки242 просмотра

Необходимо создать баннер для размещения на сайтах. Вертикальный. Размеры обсудим при реализации. На

баннере должны быть телефоны, сайт, название компании и логотип, а так

же небольшая текстовка, и вставлена фотка автомобиля (нужно будет найти в инете). Специфика фирмы: такси

8 лет назад
ural-site_ru
Алексей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
$8
5 дней
Анна сделала работу на отлично! Это был мой первый заказ и надеюсь далеко не последний, без лишних вопросов сделала то, что я ожидал увидеть, но не мог объяснить! Спасибо!
Спасибо большое Алексею за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Алексей очень приятный и вежливый заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Алексея как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
8 лет назад
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