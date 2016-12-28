Здравствуйте. Нужен уникальный банер для заголовка сайта, сайт по теме разработка и продвижение сайтов.Размер 1400 на 250 пикселей.
Срочно дописать на 2 баннерах несколько слов
1. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner.gif фразу " *PVK is excluded" переделать в
" *PVK, Daily Health kit, Runner kit, Stamina kit is excluded".
2. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner_rus.gif внизу есть фраза
"За исключением..." продолжить ее так... "на 30 дней и за ежедневные комплексы (Daily Health kit, Runner kits и Stamina kits).
Мне нужно сейчас, оплатить смогу сегодня ночью wmr около 24 ночи по Москве.
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