Баннер Косметика

Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей.

Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу.

Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл оставить тем же):

Основной текст "Акция от Botanicus - BIO-мыло в подарок"

Кнопка с надписью "Условия акции" и под ней надпись "Посмотреть товары, участвующие в акции"

Желательно поместить стикер "100% натурально" или что-то похожее.

Изображение мыла и логотип Botanicus - https://yadi.sk/d/r9XaH22G36oj9E . Там же есть шаблон, чтобы "примерить" баннер. Можно взять за пример вот этот баннер - http://beautyelixir.ru/image/cache/data/homeslides/erbelinica-banner-1150x412.jpg