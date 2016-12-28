Сделать баннер для фейсбука текста скину в ЛС. Нужно сделать в течении 24 часов.
Баннер Косметика
Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей.
Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу.
Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл оставить тем же):
Основной текст "Акция от Botanicus - BIO-мыло в подарок"
Кнопка с надписью "Условия акции" и под ней надпись "Посмотреть товары, участвующие в акции"
Желательно поместить стикер "100% натурально" или что-то похожее.
Изображение мыла и логотип Botanicus - https://yadi.sk/d/r9XaH22G36oj9E . Там же есть шаблон, чтобы "примерить" баннер. Можно взять за пример вот этот баннер - http://beautyelixir.ru/image/cache/data/homeslides/erbelinica-banner-1150x412.jpg
Заявки фрилансеров
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