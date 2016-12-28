Баннер Косметика

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Закрыт16 заявок315 просмотров

Баннер на главную страницу, размеры 1150x412 пикселей.

Примерно 150 пикселей по бокам и 70 снизу ничего важно размещать нельзя - это перекрывается элементами слайдшоу.

Текст для баннера (можно незначительно менять, смысл оставить тем же):

Основной текст "Акция от Botanicus - BIO-мыло в подарок"

Кнопка с надписью "Условия акции" и под ней надпись "Посмотреть товары, участвующие в акции"

Желательно поместить стикер "100% натурально" или что-то похожее.

Изображение мыла и логотип Botanicus - https://yadi.sk/d/r9XaH22G36oj9E . Там же есть шаблон, чтобы "примерить" баннер. Можно взять за пример вот этот баннер - http://beautyelixir.ru/image/cache/data/homeslides/erbelinica-banner-1150x412.jpg

8 лет назад
AndreyOut
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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