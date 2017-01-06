Срочно дописать на 2 банерах несколько слов

1. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner.gif фразу " *PVK is excluded" переделать в

" *PVK, Daily Health kit, Runner kit, Stamina kit is excluded".

2. https://newvitallife.com/img/cms/Banner_runner_rus.gif внизу есть фраза

"За исключением..." продолжить ее так... "на 30 дней и за ежедневные комплексы (Daily Health kit, Runner kits и Stamina kits).

Мне нужно сейчас, оплатить смогу сегодня ночью wmr около 24 ночи по Москве.