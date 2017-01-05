1) принимайте оплату многополярным бартером (BarterCoin) 2) продавайте/покупайте вещи за BartrerCoin (BarterVito) 3) обзванивайте Вашу базу роботом (MieloPhone) лучше рисовать так чтобы был разный стиль, типо все не связано ...
Создать баннер
Нужно создать банер для сайта, который посвящен сообществукоучей http://dv-coach.ru,по аналогии с банером для сайта http://romandosov.ru. В банере http://romandosov.ru выражено больше прокоучинг и тренерство. На этом сайте http://dv-coach.ru надо выразить про коучинг и про сообщество.
Цену за работу указывать сразу.
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