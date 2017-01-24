Нужно сделать современный векторный баннер (отрисовка с фото) с красивой анимацией. ТЗ есть!
Необходимо поправить цену на баннерах
Необходимо на данных баннерах поменять цены:
На желтом баннере оставить одну цену 31 300 р.
На голубом баннере оставить одну цену 16 200 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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