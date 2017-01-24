Необходимо поправить цену на баннерах

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Завершен9 заявок175 просмотров

Необходимо на данных баннерах поменять цены: 

На желтом баннере оставить одну цену 31 300 р. 

На голубом баннере оставить одну цену 16 200 р. 

8 лет назад
gosobr
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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