Всем, привет! Ищу дизайнера (иллюстратора), который закроет потребность в поиске новых решений. Основная задача, это иллюстрации на тему хоккея для сайта iceradar.ru и соц. группы vk.com/iceradar Текущая задача ...
Создать, скомпоновать из разных картинок одно изображение (баннер) в ш
Техническое задание:
https://docs.google.com/document/d/1wopOJOVS4UrFY8vO_9ieBL_M9vmwHG0yq8kDngUNinY/edit?usp=sharing
Приведите примеры Ваших работ по данной тематике.
Схемы работы:
Вы предлагаете до 3-х разных вариантов.
Если подходит один из них мы Вы дорабатываете его согласно пожеланиям.
Заявки фрилансеров
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