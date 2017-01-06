Создать, скомпоновать из разных картинок одно изображение (баннер) в ш

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок173 просмотра

Техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1wopOJOVS4UrFY8vO_9ieBL_M9vmwHG0yq8kDngUNinY/edit?usp=sharing

Приведите примеры Ваших работ по данной тематике.

Схемы работы:

Вы предлагаете до 3-х разных вариантов.

Если подходит один из них мы Вы дорабатываете его согласно пожеланиям.

8 лет назад
itcross
47 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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