liliya2404

Необходимо создать три баннера сразу (и +1 раз в два-три месяца) в карусель магазина в размерах 1160*553 и 865*554. Оплата на карту СБ. Визуализация, смысловая нагрузка баннера и гарантированная оплата от меня. От вас качество исполнения не ниже ...