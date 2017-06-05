liliya2404

Компания занимается производством металлоконструкций (стальные каркасы для строительства промышленных зданий). Задача: придумать и отрисовать лого в векторе ( 3 варианта на выбор) В лого необходимо использовать название компании (составное), геометрию. Предпочтительные цвета ( оранжевый, стальной, черный), примеры дизайна ...
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $23
Необходимо разработать двусторонний макет листовки формата А4 для последующей печати. [b]Что есть:[/b] идея, фото, тексты [b]Что нужно: [/b]творчески и профессионально воплотить в макете за 1-2 дня. Просьба при отклике, сразу направлять ссылки на подобные работы, выполненными вами. [b]Стоимость фиксирована. [/b]И ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Необходимо рерайт+копирайт текстов-описаний продукции завода производителя. Всего 3 текста объемом 1800, 2000, 1700 знаков с пробелами. От вас: уникальность 100% и следование ТЗ Сроки: до 3 днейРерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
[b]Необходимо рерайт+копирайт текстов-описаний продукции завода производителя. Всего 3 текста объемом 1800, 2000, 1700 знаков с пробелами. [/b] От вас: уникальность 100% и следование ТЗ Сроки: до 3 дней От нас: четкое ТЗ на каждый текст и своевременная оплатаКопирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
[b]Задача:[/b] до 26.08.2019 (вкл) написать уникальный SEO-текст о услуге монтаж металлоконструкций объемом 3500 сбп. [b]От вас:[/b] - соблюсти требования к выполнению задачи - 100% уникальность текста - чистота не менее 8,5 - читаемость не менее 9 - подтвердить успешный опыт в ...Завершен4 года назад
- $20
Необходимо разработать дизайн макет для подвижного тента газели. Три стороны. Срок - 2 дня максимум.Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
[b]Необходимо[/b]: разработать макет формата "дисконтная карта" - лицевая и обратная сторона. Использование БЕСПЛАТНЫХ шаблонов - ИСКЛЮЧЕНО. Формат: CDR (CMX, Corel Draw Exchange). Размер: 86 х 54 мм (+ 4 мм на подрез). [b]Что есть[/b]: логотип, необходимый текст, пожелания ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Нужно: создать 6 статичных баннеров в стилистике чб карандаш (картинка +текст) и 2 статичных баннера с обязательным наличием в картинке калькулятора. Картинки: от меня частично (90%). Тематика: от меня. Размер: 370*510 px Сроки: не более 3 дней Цена: 25$ окончательнаяЗавершен7 лет назад
Создать калькулятор по типу примера. см.картинку. Функционал: клиент радиокнопкой выбирает необходимые позиции, нажимает на расчет, выходит форма для заполнения контактов, заполняет контакты и автоматом все указанные данные поступают на почту исполнителю. Сроки: не более 7 дней. Цена: пишите ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Необходимо создать три баннера сразу (и +1 раз в два-три месяца) в карусель магазина в размерах 1160*553 и 865*554. Оплата на карту СБ. Визуализация, смысловая нагрузка баннера и гарантированная оплата от меня. От вас качество исполнения не ниже ...Завершен7 лет назад
Необходимо убрать лого с фото. Лого по диагонали на всем фото. Кол-во шт. 500. Ваша цена и реальные сроки?Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $13
В работу: статья о вторичной переработке пластмассовых отходов 5300 ЗБП На выходе: уникальный ( не менее 95%) текст без потери живости и легкости изложения, смысла. К работе приглашается специалист с высоким уровнем грамотности, опытом, гуманитарным или журналистским ...Завершен11 лет назад
Разработать открытку с корпоративной и новогодней символикой для рассылки е-почтой. От вас: креативность, соблюдение сроков. От нас: лого, текст, картинки. Срочность проекта: высокая.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Необходим макет для 3-ох блочного календаря. Размеры 314*220. Описание: Календарь должен обладать притягивающим ( не путать с навязчивостью) эффектом без своей основной необходимости. Картинка обязательно СОЧНАЯ ( корпоративные цвета позволяют), информативность в меру, обязательно ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Прошу читать далее только тому специалисту, кто уже имел опыт написания SEO - текстов для B2B (продажа технически сложного оборудования). Цель - экономия времени. Нужно от вас: - рерайт текстов, имеющихся на сайте ( о ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужен качественный текст для Персональной страницы компании (B2B) в отраслевом справочнике. Объем - 3,5 к без пробелов. Срочность - 2 дня максимум. Отсчет со дня подтверждения вас исполнителем. Уникальность - 100% Стоимость работы - 20$ ...Завершен11 лет назад
- $50
Приветствую! Надо - баннер-визитку о компании для размещения в спецразделе сайта plastinfo.ru с последующим переходом на сайт самой компании. От вас - четкость картинки и разумный креатив, интересная концепция и соблюдение сроков. От нас - готовый лого, картинки ...Завершен11 лет назад
Срочно нужно помочь написать статью для отраслевого журнала. Нужен дизайнер с креативным мышлением. Приветствуется оперативность. Дизайнеры, которые не имеют ни малейшего представления о сложно структурированной верстке, нестандартных решениях, просьба на это объявление не реагировать. Вся детальная ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад