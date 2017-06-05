liliya2404

Лилия liliya2404

 
41 годРоссия/Рязань
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Предложить логотип для производства металлоконструкций

    $50

    Компания занимается производством металлоконструкций (стальные каркасы для строительства промышленных зданий).  Задача: придумать и отрисовать лого в векторе ( 3 варианта на выбор) В лого необходимо использовать название компании (составное), геометрию.  Предпочтительные цвета ( оранжевый, стальной, черный), примеры дизайна ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать макет листовки А4 (4+4)

    $23

    Необходимо разработать двусторонний макет листовки формата А4 для последующей печати.  [b]Что есть:[/b] идея, фото, тексты  [b]Что нужно: [/b]творчески и профессионально воплотить в макете за 1-2 дня.  Просьба при отклике, сразу направлять ссылки на подобные работы, выполненными вами. [b]Стоимость фиксирована. [/b]И ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт+копирайт текстов-описаний продукции завода производителя

    $20

    Необходимо рерайт+копирайт текстов-описаний продукции завода производителя. Всего 3 текста объемом 1800, 2000, 1700 знаков с пробелами.  От вас: уникальность 100% и следование ТЗ Сроки: до 3 дней

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт 3-ех текстов для b2b сайта (1800,2000,1700 знаков с пробелами)

    $20

    [b]Необходимо рерайт+копирайт текстов-описаний продукции завода производителя. Всего 3 текста объемом 1800, 2000, 1700 знаков с пробелами. [/b] От вас: уникальность 100% и следование ТЗ Сроки: до 3 дней От нас: четкое ТЗ на каждый текст и своевременная оплата

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO текст описание услуги МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

    $10

    [b]Задача:[/b] до 26.08.2019 (вкл)  написать уникальный SEO-текст о услуге монтаж металлоконструкций объемом  3500 сбп.  [b]От вас:[/b]  - соблюсти требования к выполнению задачи  - 100% уникальность текста - чистота не менее 8,5 - читаемость не менее 9 - подтвердить успешный опыт в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать макет для дисконтной карты (две стороны)

    $10

    [b]Необходимо[/b]: разработать макет  формата "дисконтная карта"  - лицевая и обратная сторона. Использование БЕСПЛАТНЫХ шаблонов - ИСКЛЮЧЕНО.  Формат: CDR (CMX, Corel Draw Exchange).  Размер: 86 х 54 мм (+ 4 мм на подрез).  [b]Что есть[/b]: логотип, необходимый текст, пожелания ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать 8 статичных баннеров на главную страницу интернет-магазина

    $25

    Нужно: создать 6 статичных баннеров в стилистике чб карандаш (картинка +текст) и 2 статичных баннера с обязательным наличием в картинке калькулятора.  Картинки: от меня частично (90%). Тематика: от меня. Размер: 370*510 px Сроки: не более 3 дней Цена: 25$ окончательная

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать онлайн-калькулятор шкафа

    Создать калькулятор по типу примера. см.картинку.  Функционал: клиент радиокнопкой выбирает необходимые позиции, нажимает на расчет, выходит форма для заполнения контактов, заполняет контакты и автоматом все указанные данные поступают на почту исполнителю.  Сроки: не более 7 дней. Цена: пишите ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер в карусель интернет-магазина (старт-ап)

    $25

    Необходимо создать три баннера сразу (и +1 раз в два-три месяца) в карусель магазина в размерах 1160*553 и 865*554.  Оплата на карту СБ. Визуализация, смысловая нагрузка баннера и гарантированная оплата от меня.  От вас качество исполнения не ниже ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Рерайт статьи (промышленность) - 5300 ЗБП

    $13

    В работу: статья о вторичной переработке пластмассовых отходов 5300 ЗБП На выходе: уникальный ( не менее 95%) текст без потери живости и легкости изложения, смысла. К работе приглашается специалист с высоким уровнем грамотности, опытом, гуманитарным или журналистским ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать макет для календаря

    Приветствую! Необходим макет для 3-ох блочного календаря. Размеры 314*220. Описание: Календарь должен обладать притягивающим ( не путать с навязчивостью) эффектом без своей основной необходимости. Картинка обязательно СОЧНАЯ ( корпоративные цвета позволяют), информативность в меру, обязательно ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-тексты+рерайт+копирайт для сайта B2B

    Прошу читать далее только тому специалисту, кто уже имел опыт написания SEO - текстов для B2B (продажа технически сложного оборудования). Цель - экономия времени. Нужно от вас: - рерайт текстов, имеющихся на сайте ( о ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Страница о компании в отраслевой справочник

    Добрый день! Нужен качественный текст для Персональной страницы компании (B2B) в отраслевом справочнике. Объем - 3,5 к без пробелов. Срочность - 2 дня максимум. Отсчет со дня подтверждения вас исполнителем. Уникальность - 100% Стоимость работы - 20$ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннер 234*60

    $50

    Приветствую! Надо - баннер-визитку о компании для размещения в спецразделе сайта plastinfo.ru с последующим переходом на сайт самой компании. От вас - четкость картинки и разумный креатив, интересная концепция и соблюдение сроков. От нас - готовый лого, картинки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья для отраслевого журнала (промышленность)

    Срочно нужно помочь написать статью для отраслевого журнала. Нужен дизайнер с креативным мышлением. Приветствуется оперативность. Дизайнеры, которые не имеют ни малейшего представления о сложно структурированной верстке, нестандартных решениях, просьба на это объявление не реагировать. Вся детальная ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
25 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Предложить логотип для производства металлоконструкций
Приятно было поработать с Лилией. Задачу ставит чётко, при общении очень вежлива. Рекомендую!
Рекомендую Марину, как ответственного и грамотного специалиста в области разработки дизайна логотипа!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$23
10 баллов
4 года назад
Разработать макет листовки А4 (4+4)
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата! Рекомендую!!!Спасибо!)
Рекомендую Наталью, как ответственного исполнителя. Максимально быстро вносила правки, всегда была на связи. Результатом сотрудничества довольна.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Рерайт+копирайт текстов-описаний продукции завода производителя
Приятное сотрудничество и приятный человек, рекомендую!
Повторное сотрудничество прошло успешно! Рекомендую.
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AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
SEO текст описание услуги МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Отличный Заказчик! Был рад сотрудничеству! Только рекомендации.
Надежный и профессиональный исполнитель. Написал 4 текста быстро, грамотно, в соответствии с ТЗ. Обязательно воспользуюсь услугами Алексея при необходимости!
Ответный отзыв
Liu411
Юля 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Разработать макет для тента газели
Всё отлично. Спасибо.
Устроило
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